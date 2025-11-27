Haberler

Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu Haber Videosunu İzle
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Sıla'nın yeni şarkısı 'Evvel Ezel'in lansmanı gerçekleşti. Lansmana sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte katılan Sıla'nın neşeli halleri ve şıklığı dikkat çekti. Törende aşk dolu bakışlarıyla göze çarpan ikili, lansmana damga vurdu.

  • Sıla yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel" için lansman yaptı.
  • Sıla'nın sevgilisi oyuncu İlker Kaleli lansmana katıldı.
  • Sıla, İlker Kaleli'nin albümdeki bir iki şarkıya ilham verdiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Sıla yeni albümünün ilk şarkısı için lansman yaptı.

Sıla'yı sevgilisi İlker Kaleli de yalnız bırakmadı. İkilinin lansman süresince aşk dolu bakışları gözden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın yeni şarkısı"Evvel Ezel"in lansmanına sevgilisi, oyuncu İlker Kaleli ile birlikte geldi. Lansmanın yapılacağı otele el ele gelen ikilinin neşeli halleri gözden kaçmadı.

Sıla'nın törendeki şıklığı da sosyal medyayı salladı. Ünlü yıldız tören için dekoltesi hayli cesur yeşil bir elbise seçti.

AŞK DOLU BAKIŞLAR

Törene gelen sevgilisi İlker Kaleli deheyecandan yerinde duramayan Sıla'yı bir an olsun yalnız bırakmadı. İkilinin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu.

Lansmanda soruları da yanıtlayan Sıla,sevgilisi İlker Kaleli'nin albüme katkısı olup olmadığı sorusuna, 'Olmaz olur mu? İlker beni iyileştirdi. Albümdeki bir iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük ilhamlar var' dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.