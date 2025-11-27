Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Ünlü şarkıcı Sıla yeni albümünün ilk şarkısı için lansman yaptı.

Sıla'yı sevgilisi İlker Kaleli de yalnız bırakmadı. İkilinin lansman süresince aşk dolu bakışları gözden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın yeni şarkısı"Evvel Ezel"in lansmanına sevgilisi, oyuncu İlker Kaleli ile birlikte geldi. Lansmanın yapılacağı otele el ele gelen ikilinin neşeli halleri gözden kaçmadı.

Sıla'nın törendeki şıklığı da sosyal medyayı salladı. Ünlü yıldız tören için dekoltesi hayli cesur yeşil bir elbise seçti.

AŞK DOLU BAKIŞLAR

Törene gelen sevgilisi İlker Kaleli deheyecandan yerinde duramayan Sıla'yı bir an olsun yalnız bırakmadı. İkilinin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu.

Lansmanda soruları da yanıtlayan Sıla,sevgilisi İlker Kaleli'nin albüme katkısı olup olmadığı sorusuna, 'Olmaz olur mu? İlker beni iyileştirdi. Albümdeki bir iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük ilhamlar var' dedi.