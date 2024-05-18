Sıla Türkoğlu Trafik Çevirmesinde Alkol Sınırını Aştı
Sıla Türkoğlu'nun trafik çevirmesine takılması sonucu alkol sınırını aştığı tespit edildi ve ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Ünlü oyuncunun menajeri ise muhabire izin vermedi ve tartışma yaşandı.
Ekol TV'nin haberine göre, Sıla Türkoğlu, geçen akşam trafik çevirmesine takıldı. Türkoğlu'nda 0.78 promil alkol olduğu tespit edildi.
Alkol sınırını aştığı için ehliyetine 6 aylığına el konulan ünlü oyuncunun menajeri ise ünlü oyuncuyla konuşmak isteyen muhabire izin vermeyerek tartışmaya girdi.