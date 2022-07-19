Sıla Türkoğlu'ndan Cesur Pozlar

Olaylı Yalıda Olaylar Bitmek Bilmiyor! Sıla Türkoğlu'ndan Cesur Pozlar Kanal 7'de yayınlanan Emanet dizisinden ayrılması ile gündeme gelen Sıla Türkoğlu'ndan yeni poz geldi. Sosyal medyada takipçi sayısı 1 milyona yaklaşan güzel oyuncu, W İstanbul'da kamera karşısına geçti. Cem Talu'ya birbirinden cesur pozlar veren Sıla Türkoğlu, bu özel kareleri de Instagram hesabından paylaştı. Pencere arkasındaki cesur pozları takipçileriyle paylaşan Türkoğlu'nun bu fotoğrafları da dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sıla Türkoğlu, Bodrum'da Hello dergisinin gecesinde Kaan Yıldırım'la göz göze eğlenirken görüntülenmişti. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Snob Magazin / Magazin Sıla Türkoğlu Instagram İstanbul Magazin Haberler

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