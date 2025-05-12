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Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım

Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım
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Avrupa'da yatırım yoluyla oturum hakkı sağlayan "Altın Vize" programları, özellikle Türkiye'den yurt dışına yerleşmek isteyen yüksek gelirli yatırımcıların ilgisini çekerken; bu fırsattan yararlanan ünlü isimler arasına Sıla da katıldı. Şarkıcı, Atina'dan 800 bin euroya 120 metrekarelik bir daire satın alarak Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından faydalandı.

Avrupa'da yatırım karşılığında oturum hakkı tanıyan "Altın Vize" programları, son dönemde Türkiye'den yurt dışına yerleşmek isteyen yüksek gelirli isimlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu programdan faydalanan son isim ise başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu oldu.

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Sıla, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 800 bin euro (yaklaşık 35 milyon TL) değerinde, 120 metrekarelik bir daire satın alarak Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından yararlandı. Ünlü şarkıcının bu tercihiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı elde edeceği öğrenildi. Böylece sanatçı, Avrupa'daki konser ve tatil planlarında artık vize engeline takılmayacak.

Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Sıla, konser yoğunluğuna ara verdiği dönemlerde sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte Atina'ya giderek tatil yapmayı planlıyor.

ÇOĞU ÜNLÜ İSİM BU YOLU TERCİH EDİYOR

Yunanistan, Altın Vize programı kapsamında en çok tercih edilen ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Komşu ülkeden 250 bin ila 800 bin euro arasında değişen tutarlarda gayrimenkul alımıyla oturum iznine kavuşan ünlüler listesi giderek genişliyor. Daha önce bu fırsatı değerlendiren isimler arasında Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet de bulunuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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