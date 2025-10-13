Haberler

Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı Umre ziyaretinde

Bir dönemin unutulmaz çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulundu. Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan ünlü isim, bu anlamlı yolculuk sırasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem" ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, yıllar içinde geçirdiği değişimle yeniden gündeme geldi. Dizide canlandırdığı Tuğçe karakteriyle çocuk yaşta şöhrete kavuşan Ersubaşı, zamanla yaşadığı özel hayat çalkantıları ve görünümündeki değişimlerle magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

41 KİLO VEREREK BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı geçirerek tam 41 kilo verdi. Bu operasyonun ardından adeta bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, verdiği kilolarla "bir deri bir kemik kaldı" yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ersubaşı, artık sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Yeni tarzı, fit görünümü ve paylaşımlarındaki değişim, takipçileri tarafından hem beğeni hem de şaşkınlıkla karşılanıyor.

SON OLARAK UMREYE GİTTİ

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü isim, son olarak umre ziyaretiyle gündeme geldi. Manevi yönüne ağırlık verdiği görülen Ersubaşı, paylaşımlarında içsel huzur bulduğunu dile getirdi.

Diziyle çocuk yaşta tanınan Damla Ersubaşı'nın hem fiziksel hem de ruhsal dönüşümü, sevenleri tarafından "yeniden doğuş" olarak yorumlanıyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İki resim arasında 8 farkı bulunuz bulmacayı gibi bir durum...ve bu durumda yorumumda bu kadar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
