Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

Uzun süredir hastanede tedavi gören ve henüz net tanı konulamayan influencer Sibil Çetinkaya, "10. gün" notuyla yeni bir mesaj paylaştı. Ağrılarının arttığını, karnının şiş olduğunu ve test sonuçlarının yavaş ilerlediğini belirten Çetinkaya, "Uzun bir süre daha buradaymışız" diyerek sürecin uzadığını duyurdu.

Bir süredir yüksek ateş ve belirsiz bir virüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Sibil Çetinkaya, sürecin 10. gününde sağlık durumuna dair yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada paylaştığı mesajında, "10. Gün kötü iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradaymışız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." ifadelerini kullandı.

"ATEŞİM DÜŞMÜYOR"

Fenomen isim, günler önce yaptığı ilk açıklamalarda da ateşinin bir türlü düşmediğini ve yaşadığı belirsizliğin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprattığını dile getirmişti. O dönemde "Ateşim 39,5'un altına inmiyor, virüsün ne olduğunu bulamıyoruz, artık damar kalmadı, kan alınacak yer yok." sözleriyle durumunun ciddiyetini gözler önüne sermişti. Ayrıca, "Tüm pozitifliğimi kaybettim. Ateş insanı kötü biri yapıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladım." ifadeleriyle de yaşadığı kaygıyı açıkça paylaşmıştı.

Son paylaşımında ağrılarının devam ettiğini ve test sonuçlarının hâlâ belirsiz olduğunu belirten Çetinkaya, hastanede kalış süresinin uzayacağını açıkladı. Takipçileri, ünlü isme binlerce "geçmiş olsun" mesajı göndererek moral vermeye çalıştı.