Haberler

Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir yüksek ateş ve nedeni belirlenemeyen bir hastalıkla mücadele eden influencer Sibil Çetinkaya, hastaneden "10. gün" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Ağrılarının arttığını, test sonuçlarının hâlâ netleşmediğini ve sürecin uzadığını belirten Çetinkaya, "Uzun bir süre daha buradaymışız" sözleriyle takipçilerini endişelendirdi.

  • Sibil Çetinkaya, hastanede tedavi görmeye devam ediyor ve henüz net bir tanı konulamamış.
  • Sibil Çetinkaya'nın ağrıları artmış, karnı şişmiş ve test sonuçları yavaş ilerliyor.
  • Sibil Çetinkaya, hastanede kalış süresinin uzayacağını belirtmiştir.

Uzun süredir hastanede tedavi gören ve henüz net tanı konulamayan influencer Sibil Çetinkaya, "10. gün" notuyla yeni bir mesaj paylaştı. Ağrılarının arttığını, karnının şiş olduğunu ve test sonuçlarının yavaş ilerlediğini belirten Çetinkaya, "Uzun bir süre daha buradaymışız" diyerek sürecin uzadığını duyurdu.

Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

Bir süredir yüksek ateş ve belirsiz bir virüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Sibil Çetinkaya, sürecin 10. gününde sağlık durumuna dair yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada paylaştığı mesajında, "10. Gün kötü iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradaymışız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." ifadelerini kullandı.

"ATEŞİM DÜŞMÜYOR"

Fenomen isim, günler önce yaptığı ilk açıklamalarda da ateşinin bir türlü düşmediğini ve yaşadığı belirsizliğin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprattığını dile getirmişti. O dönemde "Ateşim 39,5'un altına inmiyor, virüsün ne olduğunu bulamıyoruz, artık damar kalmadı, kan alınacak yer yok." sözleriyle durumunun ciddiyetini gözler önüne sermişti. Ayrıca, "Tüm pozitifliğimi kaybettim. Ateş insanı kötü biri yapıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladım." ifadeleriyle de yaşadığı kaygıyı açıkça paylaşmıştı.

Son paylaşımında ağrılarının devam ettiğini ve test sonuçlarının hâlâ belirsiz olduğunu belirten Çetinkaya, hastanede kalış süresinin uzayacağını açıkladı. Takipçileri, ünlü isme binlerce "geçmiş olsun" mesajı göndererek moral vermeye çalıştı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Telefona bakabiliyosa sıkıntı yok Başka derde geç çevir kızım sayfayı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 215.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.