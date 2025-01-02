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Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt

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Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle gündemde olan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu. Taşçıoğlu'nun paylaşımına bir takipçisi "Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunu yaptı. Takipçisinin yorumuna Taşçıoğlu'nun verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyayı etkin kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından 2024'e veda, 2025'e merhaba paylaşımında bulundu. Sibel Taşçıoğlu paylaşımında "Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." ifadelerini kullandı.

Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi

TAKİPÇİSİNE OLAY YANIT

Taşçıoğlu'nun paylaşıma bir takipçisi "Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunda bulundu. Taşçıoğlu da bu yoruma kayıtsız kalamadı ve takipçisine "Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık, bugün ayın 31'i. Ben de Pembe değilim." yanıtını verdi.

Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt

Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (73)

Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

tamam da ayın 31 inde tüm dünya da kâfirlerin aynı şeklinde kutlanıyor. ondan sonra ben kutlamadim. madem öyle 2 rekat namaz kılıp dualarını sosyal medyaya deil Allah a edeydin. o çam ağaçları ışıklar da olmayaydi

Yorum Beğen469
Yorum Beğenme680
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Haber Yorumlarızırzop:

ayrıştırılacak bişey yok müslüman olduğunu düşünerek bi yorum yapmış arkadaş, senide müslümansın diye uyarmış üstüne düşeni yapmış gerisi sana kalmış

Yorum Beğen558
Yorum Beğenme457
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Kadin beyinsize anlatir gibi net anlatmis ama makarnayla bu kadar.

Yorum Beğen429
Yorum Beğenme389
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Haber YorumlarıRevolver:

nuh un aşuresini ibrahimin kurbanını kutluyorsunuz da isa nın doğumunu niye kutlamıyorsunuz. isa üvey peygamber mi? :))

Yorum Beğen263
Yorum Beğenme220
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Haber YorumlarıNuride Amanatkyzy:

Noeli bahane eden sahte dindarlar..secdeden yeni kalkarak,dini kullanarak ne pislikleri yaptiginizi,kul hakki bolca yediginizi herkes biliyor.Kimin takva sahibi oldugunu bir Allah cc bilir....

Yorum Beğen237
Yorum Beğenme113
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Haber Yorumlarıİzmarit:

Bu millet şöminein önünde viskisinden yudum alırken halk ve içerisindeki iççiler ekonomi ve enflasyona ezilmeye muhtaç bırakmıştır. Kimse hükümeti sçlansn enflasyon ve ekonomiden zarar görmesi gereken işverenler olması gerekirken bunun gibi paryı kolay yoldan kaznmışşöhrete ulaşmış tipler müşterilerine birim fiyatı zammı yapıp olan olaylardan en az şekilde etkilenmeyi hedefler. Ama işçi karşısına geldiğinde ekonomi enflasyon diyip hükümete düşman ederler halkımız skntı Chp bu ülkenin virüsüdür

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

insanlar kimsenin dinine inancına karışmasa herkes kendinden sorumlu Noel ile yılbaşını eğlence ile karşılamayı ayırt edebilme keşke

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Pembe değildir zaten zift karası değilse bende birsey bilmiyorum

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Kadın çok iyi özetlmiş makarnccı oldgu için zor anlar ama

Yorum Beğen87
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Haber Yorumlarımehmet istek:

evet çok dğru hoş geldin 2025 , siz kutlamaya bilirsiniz sizin yalanınız sizi kandırıyorlar müslüman yılbaşı kutlamaz diye hangi titapta handi kanunda var bu yılbaşı kutlamaam siizn beyinleriniz yıkanmış yalanlarla

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme63
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