Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyayı etkin kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından 2024'e veda, 2025'e merhaba paylaşımında bulundu. Sibel Taşçıoğlu paylaşımında "Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİNE OLAY YANIT

Taşçıoğlu'nun paylaşıma bir takipçisi "Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunda bulundu. Taşçıoğlu da bu yoruma kayıtsız kalamadı ve takipçisine "Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık, bugün ayın 31'i. Ben de Pembe değilim." yanıtını verdi.