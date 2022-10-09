Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sibel Can ve Hakan Ural'ın Oğulları Engincan Ural Sevgilisi Merve Kaya ile Evlendi

Magazin Haberleri

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu. Bodrum'da gerçekleşen düğünde sahneye Sibel Can çıktı. Can, şarkılarını oğlu ve gelini için söyledi.

Hakan Ural ve Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum'daki Villa Maçakızı'nda hayatlarını birleştirdi. Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

ŞARKILAR ENGİNCAN VE MERVE İÇİN

Sibel Can, oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikahın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.

İKİ GECE SÜRECEK

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü iki gece sürecek. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Merve Kaya Hakan Ural Sibel Can Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title