Sibel Can, tüylü kıyafetiyle alay konusu oldu: Varilin içinde gibi

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Şarkılar Bizi Söyler programında giydiği tüylü kıyafeti alay konusu oldu. Kıyafeti hiç beğenilmeyen Sibel Can için "Sanki tüylü bir varilin içinde gibi" yorumları yapıldı.

Uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının sunucularından ünlü şarkıcı Sibel Can, tarzıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kıyafeti hiç beğenilmeyen şarkıcıya yorum yağdı.

ELBİSESİ VARİLE BENZETİLDİ

Şarkıları ve danslarının yanı sıra kıyafetleriyle de adından söz ettiren Sibel Can, programında siyah uzun kollu etekleri tüylü bir elbise tercih etti. Saçlarını toplayarak ışıltılı bir küpe tercih eden şarkıcı, izleyicilerin diline düştü. Twitter'da gündem olan Sibel Can'ın kıyafeti için "Varili tüyle kaplamış gibi" ve "Bidona benziyor" yorumları yapıldı. Sibel Can ise elbisesiyle ilgili yapılan yorumlara sessiz kaldı.

İşte Sibel Can için yapılan bazı yorumlar...