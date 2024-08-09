Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi. Bu, "resmi bir ilişkiye" hazır olmadığını söyledikten sonra gerçekleşti.

47 yaşındaki şarkıcı, erkek arkadaşıyla romantik manzaralı bir çatı katı restoranında samimi bir yemek yedi. Shakira, çekici kıyafetiyle dikkat çekerken, arkadaşıyla yakın bir sohbet içindeydi.

Bu çıkış, eski partneri Gerard Pique'den ayrılmasından iki yıl sonra geldi. Çift, 11 yıllık birlikteliklerinde iki çocuk sahibi olmuştu.

Shakira, Haziran ayında aşk hayatı hakkında, "Şu anda bir erkek için yerim yok" demişti. Ancak erkeklerden hala hoşlandığını itiraf etti.

Son zamanlarda Tom Cruise ve Lewis Hamilton gibi ünlülerle ilişkilendirildi. Ayrıca, müzik videosunda rol alan Lucien Laviscount ile de görüldü.

Shakira, şu anda bir ilişkiye odaklanmadığını, çocuklarının refahının önceliği olduğunu belirtti. Ancak gelecekte bir ilişkiye açık olduğunu ima etti.

"Özgüvenimi ve seksi halimi geri kazandım" diyen Shakira, Barcelona'daki yaşamından sonra Miami'ye taşındı. Karayip aksanının geri döndüğünü ve kendini yeniden bulduğunu söyledi.

Shakira, yaşadığı zorluklara rağmen hala aşka inandığını ve ebeveynlerininki gibi uzun süreli bir ilişki umduğunu belirtti.