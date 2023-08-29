Sezen Aksu ve Demet Akbağ Buluşması

Müzik çalışmalarına ara veren Sezen Aksu, oyuncu Demet Akbağ'ı Kanlıca'daki yalısında misafir etti. İkili dostluklarını paylaştıkları fotoğrafla gösterdi.

Müzik çalışmalarına uzun süredir ara veren minik serçe son günlerde gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya vermesi ile gündeme gelmişti.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Sezen Aksu Kanlıca'daki yalısında oyuncu ve tiyatrocu Demet Akbağ'ı misafir etti. Dostlukları uzun yıllara dayanan ikilinin buluşması sonrası karelerini paylaştılar.

Sezen Aksu ve Demet Akbağ'ın paylaştıkları fotoğrafta filtre kullanmaları gözden kaçmadı.