Şeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum

Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak ücretli abonelik sistemi getiren ve 12 milyon TL kazandığı iddia edilen Şeyma Subaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" dedi.

Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini hemen kullanmaya başladı. Dünyada birçok yıldızın ve Influencer'ın "ücretli abonelik" karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye'den ilk katılan isim Şeyma Subaşı oldu. Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 61 TL.

"ŞEYMA TV GİBİ DÜŞÜNÜN"

Kısa sürede binlerce abonesi olan Şeyma Subaşı'nın 12 milyon TL kazandığı ileri sürüldü.Kanal D Ana Haber'e konuyla ilgili konuşan Şeyma Subaşı, "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" dedi.

"MAYIS AYINDA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Mısırlı iş insanı Medoo ile aşk yaşayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili de "5-6 Mayıs'ta evleniyoruz. 250 kişinin katıldığı bir düğün olacak" ifadelerini kullandı.