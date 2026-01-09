Haberler

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında fenomen Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi "pozitif" çıktı. Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.

  • Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucunda kokain tespit edildi.
  • Şeyma Subaşı'nın testinde kokain metabolitleri Benzoilekgonin ve Metilekgonin ile Ketamin bulundu.
  • Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. İfade verdikten sonra yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı.

KOKAİN ÇIKTI

Burak Doğan'ın haberine göre; Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı testi verdikten sonra uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakala kararı çıkarılmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

ABD dönüşü gözaltına alınan fenomen Şeyma Subaşı adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifade veren Subaşı, nöbetçi hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol tedbiri" uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

