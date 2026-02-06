Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez dini yaşamına dair sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"EN SEVDİĞİM PEYGAMBER HZ. MUHAMMED"

Subaşı bu kez de, yaptığı açıklamada en sevdiği peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söyledi. Maneviyatın hayatındaki yerinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Subaşı, bu konudaki hassasiyetini açık bir şekilde dile getirdi.

"10 YAŞINDAN BERİ NAMAZ KILIYORUM, KUR'AN OKURUM"

Subaşı, 10 yaşından bu yana namaz kıldığını ve Kur'an okuduğunu ifade ederek, ibadetle olan bağının yeni olmadığını vurguladı. İnancının hayatının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Subaşı, bu yönünün bugüne kadar çok fazla bilinmediğini ima etti.

MANEVİ PAYLAŞIMLAR SORUŞTURMA SONRASI ARTTI

Geçtiğimizi günlerde de "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz." açıklaması yapan Şeyma Subaşı'nın dini içerikli paylaşımlarının özellikle son dönemde yoğunlaştığı dikkat çekti.

Bu paylaşımların, adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasının ardından artması ise sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu süreci bir "içsel dönüşüm" olarak değerlendirirken, bazıları ise zamanlamaya dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Subaşı'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Destekleyenler kadar eleştirenlerin de olduğu yorumlarda, ünlü ismin yaşam tarzındaki değişim ve maneviyat vurgusu tartışma konusu oldu.