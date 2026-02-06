Haberler

Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed

Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasının ardından dini içerikli paylaşımlarını artıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamayla bir kez daha şaşırttı. Subaşı, "En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed" ifadelerini kullandı ve 10 yaşından bu yana namaz kıldığını söyledi.

  • Şeyma Subaşı en sevdiği peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söyledi.
  • Şeyma Subaşı 10 yaşından beri namaz kıldığını ve Kur'an okuduğunu ifade etti.
  • Şeyma Subaşı'nın dini paylaşımları, adının geçtiği uyuşturucu soruşturması sonrasında arttı.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez dini yaşamına dair sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"EN SEVDİĞİM PEYGAMBER HZ. MUHAMMED"

Subaşı bu kez de, yaptığı açıklamada en sevdiği peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söyledi. Maneviyatın hayatındaki yerinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Subaşı, bu konudaki hassasiyetini açık bir şekilde dile getirdi.

"10 YAŞINDAN BERİ NAMAZ KILIYORUM, KUR'AN OKURUM"

Subaşı, 10 yaşından bu yana namaz kıldığını ve Kur'an okuduğunu ifade ederek, ibadetle olan bağının yeni olmadığını vurguladı. İnancının hayatının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Subaşı, bu yönünün bugüne kadar çok fazla bilinmediğini ima etti.

Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed

MANEVİ PAYLAŞIMLAR SORUŞTURMA SONRASI ARTTI

Geçtiğimizi günlerde de "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz." açıklaması yapan Şeyma Subaşı'nın dini içerikli paylaşımlarının özellikle son dönemde yoğunlaştığı dikkat çekti.

Bu paylaşımların, adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasının ardından artması ise sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu süreci bir "içsel dönüşüm" olarak değerlendirirken, bazıları ise zamanlamaya dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Subaşı'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Destekleyenler kadar eleştirenlerin de olduğu yorumlarda, ünlü ismin yaşam tarzındaki değişim ve maneviyat vurgusu tartışma konusu oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu da şifreyi çözmüş yağmur nerede yağarsa tarlayı oraya kaldırıyor:)))

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

edep yahu

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Parayı görünce tövbeyi bozuk

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımust Wolf:

Ne yapsın kadın tutuklanmamak için yapıyor. Bizim kurumda da yakında başmühendislik atamaları yapılacak, mülakatta elemesinler diye namaza başladım. Biliyorum günah ama mecbur bırakıyorlar.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Sen zaten elenmişsin yavrucugum.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Kara:

eceli gelince o ç hatırlarmış

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var