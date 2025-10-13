Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyonluk miras için hukuk savaşı sürüyor

Türk televizyon tarihine "Huysuz Virjin" karakteriyle damga vuran Seyfi Dursunoğlu, 2020 yılında 87 yaşında yaşamını yitirmişti. Sanatçının ardından gündeme gelen 15 milyon TL'lik mirası, yıllardır süren bir hukuk mücadelesine konu oldu.

Ünlü sanatçının vasiyetine göre tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışladığı biliniyor. Ancak bu vasiyet, Dursunoğlu'nun iki yasal mirasçısı tarafından mahkemeye taşınmıştı.

"MAHKEME KARARI VERDİ" İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bugün bazı basın organlarında, mahkemenin miras davasında nihai kararı verdiği yönünde iddialar yer aldı. Ancak ÇYDD, bu iddiaları yalanlayarak hukuki sürecin halen devam ettiğini açıkladı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu'nun derneğimiz lehine yaptığı vasiyetnameye karşı açılan iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilmiştir. Davacılar kararı istinaf etmiş, dosyanın incelemesi sürmektedir" denildi.

VASİYETİN HUKUKİ SÜRECİ SÜRÜYOR

ÇYDD, açıklamasında ayrıca dernek tarafından açılan vasiyetnamenin tenfizi (uygulanması) davasının da ilk derece mahkemesinde görüldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetnamesinin hukuksal süreçleri halen devam etmektedir. Kendisine bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.