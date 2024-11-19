Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi

Hafta sonu Kıbrıs'ta konser veren Şevval Sam, İstanbul'a dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için 5.3 milyon lira aldığı iddialarına açıklık getirdi.

''Bahsedilen rakamlar kesinlikle doğru değil'' diyen Şevval Sam, piyasadaki ücretlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''PAYIMA DÜŞENİ ALIYORUM''

Şevval Sam, ''Piyasa araştırması yapılırsa, kimin ne kadar aldığı çok net görülür. Serbest piyasada herkes istediği rakamı alabilir. Ancak bizim bu rakamlarla uzaktan yakından alakamız yok. Bahsi geçen tutar, tüm organizasyonun toplam maliyetidir ve benimle bir ilgisi yok. Ben sadece payıma düşeni alıyorum.'' dedi.

Sanatçı, iddialar ve eleştiriler karşısında sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını da hatırlattı. Kadınlar için ücretsiz konserler verdiğini ve birçok sosyal projeye destek olduğunu belirtti.