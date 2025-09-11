Haberler

Şevval Şahin'e tahsis edilen 'resmi hizmete mahsus' kartlı araçla ilgili yeni gelişme

Şevval Şahin'e tahsis edilen 'resmi hizmete mahsus' kartlı araçla ilgili yeni gelişme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şevval Şahin'e tahsis edilen 'resmi hizmete mahsus' kartlı araçla ilgili yeni gelişme
Haber Videosu

İstanbul Beşiktaş'ta manken Şevval Şahin'e tahsis edilen araçta "resmi hizmete mahsustur" kartı bulundu. Araç sahibi Burak A.'nın diğer araçlarının camında da aynı kartların yer aldığı tespit edildi. Hem sürücü M.A. hem de Burak A. hakkında idari para cezası uygulanırken, "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta "resmi hizmete mahsustur" ibareli kartla trafiğe çıkan ve manken Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yürütülen denetimlerde yeni bulgulara ulaşıldı. Araç sahibi Burak A.'ya ait iki farklı aracın ön camında da "resmi hizmete mahsustur" ve "polis olay yeri haberleri gazetesi" yazılı kartlar bulundu. Araç sahibi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme

İLK İŞLEM BEŞİKTAŞ'TA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde "resmi hizmete mahsustur" kartıyla trafikte seyreden aracı fark ederek inceleme başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda aracın iş insanı Burak A.'ya ait olduğu ve manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis edildiği belirlendi.

Aracı kullanan M.A. isimli şahıs yakalanırken, hem sürücüye hem de araç sahibi Burak A.'ya "araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretler dışında izinsiz yazı, işaret ve donanım bulundurmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü M.A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme

İKİ ARAÇTA DAHA SAHTE KART

Denetimlerin genişletilmesiyle birlikte Burak A.'ya ait iki ayrı aracın ön camında da aynı ibarelerin yer aldığı basılı kartlar bulundu. Bunun üzerine araç sahibi B.A. hakkında da "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

bu kart dan herkeste var zaten.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Böyle çaylaklıklar yinemi hortlamış eskiden vardı maliye yardımlaşma gazetesi diye 2 yaprak bişey çıkarırlardı adamın yakasında kocaman maliye yazısı altında minik yardımlaşma gazetesi iş saati girerlerdi kebapçının lokantanın olduğu sokaklara sıkışınca gazete satıyom ayağına esnaf tamm bırak 2 tane deyip 100 lira atardı mesela ama eski bayat numaralar bu çaylaklarda uyanmış demekki bu işlere

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Karagöl:

Atın içeri bu kendini bilmez soytarıları

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı

Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.