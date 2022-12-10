Şevket Çoruh, 16 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını anlattı

Oyuncu Şevket Çoruh, 16 sezon boyunca "Mesut Komiser" rolünü oynadığı Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldığını anlattı. Diziye bir daha geri dönmeyeceğini söyleyen Çoruh, "Çok sevdiğim bir karakterdi ama yoruldum. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Tiyatroya ağırlık verip yeni projelerde yer alacağım" dedi.

Ekranların sevilen oyuncusu Şevket Çoruh, 16 sezon "Mesut Komiser" rolünü oynadığı Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'dan ayrılmıştı. Dizinin 17. sezonunda yer almayan usta oyuncu, YouTube kanalında yayınlanan İnci Sözlük'ün programında projeden neden ayrıldığını anlattı.

"MESUT KOMİSERİ GERİ DÖNMEK İÇİN İKNA EDEMEDİM"

"Mesut'u çok özledik ne olur geri dön ağabey. Sensiz olmuyor" yorumu üzerine konuşan Çoruh, "Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz, çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani, keşke ikna olsa ama... Emekliye ayrılmak konusunda çok ısrar ediyor, çok yorulmuş."

"ÇOK YORULDUM, TİYATROYLA BİRLİKTE DEVAM EDEMEDİM"

Takipçilerden gelen soruları yanıtlayan oyuncu, "Arka Sokaklar'dan ayrılırken ne düşündün ağabey? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Tabi ki çok önemli ama 17 yıl sonra neden ayrıldın cümlesi birazcık şey geliyor bana... Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Ki Pandemi dönemi, 19 ay tiyatro öksüz kaldı. Kapalı kaldı ve orayı tekrar toparlamam gerekiyordu. Birçok sebebi var ama dediğim gibi ben de yoruldum. Aslında çok sevdiğim bir karakter olmasına rağmen... Asıl sebep de bu aslında."

"Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek... 17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için."