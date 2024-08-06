Şevket Çoruh, 15 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
Bir ekran klasiği haline gelen Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut Komiser' karakterine hayat veren Şevket Çoruh, kendisinden 15 yaş küçük eşiyle Çeşme'de görüntülendi. Çoruh'un eşi görenler "Ne şanslı adam", "Eşi çok güzel" demekten kendini alamadı.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sezonun yorgunluğunu kendisinden 15 yaş küçük eşiyle birlikte Çeşme'de atıyor.
GÖRENLER "EŞİ ÇOK GÜZEL" DEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI
Genç eşi Özge Turna ile Çeşme gecelerinde el ele dolaşan Şevket Çoruh'u görenler "Ne şanslı adam", "Eşi çok güzel" gibi yorumlar yaptılar. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ikili, daha sonra gözden kayboldu.
İkili Çeşme gecelerinde böyle görüntülendi;