Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

OGM Pictures'ın İran yapımı 'Şehrazad' dizisinden uyarlayarak yeniden ekrana taşıdığı 'Sen Ağlama İstanbul' dizisi, kanaldan gelen ani bir kararla final yaptı.

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar'ın başrollerinde yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi, kötü reyting sonuçları nedeniyle yayından kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Dizinin önceki hafta günü değiştirilmiş ve salı gününden cumartesi gününe alınmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi ekibe dizinin 8. bölümde final yapacağını iletmişti. Kanal, dizinin yeni gününde alacağı reyting performansına da son bir kez bakmak istedi ve 8. bölüm tanıtımlarına final ifadesini basmadı.

Dizinin 8. bölümü 2.77, AB'de 2.57 ve ABC1'de 2.63 reyting alınca kanal dizi ekibine "Maalesef dizimiz 8.bölüm itibariyle final yapmıştır. Herkesin emeğine sağlık" mesajını attı.