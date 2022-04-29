Sevgilisi Sitare Akbaş ile görüntülenen Murat Dalkılıç, evlilik sorusunu duyunca kaçtı

Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, yaklaşık 8 aydır oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. Zaman zaman objektiflere yakalanan çift, önceki akşam Tolgahan Sayışman'ın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği Aynasız Haluk filminin galasına katıldı. Çift, film başlamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SİTARE İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİZ"

Aynasız Haluk filminin müziklerini yaptığını söyleyen Dalkılıç, "İlk filmimde Tolgahan ile beraber oynadık. Bu filmde de müziğim ile destek verdim. Benim şarkımı bu filme göre yorumladım" dedi. Şarkıcı, "Sitare Hanım ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna da "Teklifler geliyor ama bakalım... Neden olmasın? Sitare de, ben de oynamak isteriz. Reklam teklifi de geliyor bazen, düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SORUSUNU DUYUNCA KAÇTI

Özel hayatı hakkında konuşmamaya dikkat eden Dalkılıç, muhabirlerin "Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı. Düğün hazırlıkları başladı mı?" sorusu üzerine "Bizim neden haberimizi yok bu hazırlıklardan?" diyerek röportajı yarıda keserek filmin gösterileceği salona girdi.