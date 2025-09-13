Haberler

Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de "mutluluğa evet" dedi

Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi
Geçtiğimiz hafta Mardin'de ailelerinin katılımıyla nişanlanan Sevda Erginci ile mimari tasarımcı Efe Saydut, İzmir'de nikâh masasına oturdu. 31 yaşındaki oyuncu sade gelinliğiyle dikkat çekerken, törenden özel karelerini Instagram'da paylaştı. Erginci ayrıca soyadını "Saydut" olarak güncelledi.

Oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı Efe Saydut ile mutluluğa ilk adımı geçtiğimiz hafta Mardin'de atmış, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı nişan töreniyle gündeme gelmişti. Çift, bu kez İzmir'de düzenlenen sade ama şık bir törenle nikâh masasına oturdu.

Törenin ardından nikâh karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Erginci, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca soyadını güncelleyerek artık "Sevda Erginci Saydut" olarak hayranlarının karşısına çıkmaya başladı.

Sade gelinliği ve zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Erginci, duru güzelliğiyle göz kamaştırdı. Çiftin mutluluğu, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

500
