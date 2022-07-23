Sette korkunç kaza! Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı - Haberler

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Sette korkunç kaza! Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, 49 filminin setinde korkunç bir kaza yaşadı. Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye erken patlatılınca oyuncu yaralandı. Setteki ambulansta ilk müdahalenin yapıldığı Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısının anlatıldığı 49 filminde talihsiz bir olay yaşandı. Mehmet Canpolat'ın yapımcılığını üstlendiği filminin çekimleri Kilis'te yapılıyor. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ı buluşturan filmin setinde büyük bir kaza yaşandı.

FÜNYE YÜZÜNE PATLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı. Görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması yüzünden yaşanan olayda ünlü oyuncuya hemen setteki ambulansta ilk müdahale yapıldı. Kilis'te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.

Sette korkunç kaza! Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı

49 FİLMİN KONUSU NE?

49 filminde 2014'te Musul'u ele geçiren DEAŞ militanlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğundaki 49 Türk vatandaşını rehin almasıyla yaşanan süreci ve bu süreci başarıyla yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikayesini beyazperdeye taşınıyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İsmail Hacıoğlu Magazin Haberler

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