Sette gizlice öpüştüler iddiası

Bir döneme damgasını vuran İngiliz müzik grubu One Direction dağıldıktan sonra solo müzik kariyerinde büyük bir ivme kazanan Harry Styles, Don't Worry Darling filmiyle gündemde.

ÖPÜŞME İDDİASI GÜNDEM OLDU

İddiaya göre Don't Worry Darling oyuncusu Florence Pugh ve Harry Styles öpüştü. Setten bir kaynak açıklamasında "Harry ve Florence, başından beri ekranda inanılmaz derecede iyi tercüme edilen kimyaya sahipti. Bir gece biraz öpüştüler. "Harry o zamanlar bekardı ve Florence, -ironik bir şekilde- manşetlerden kaçınmak için ayrılığı sessiz tutmasına rağmen Zach Braff'tan ayrılmıştı" dedi.