Yıllar sonra setlere dönen Özgü Namal, Özcan Deniz ile partner olacak

Kurtlar Vadisi dizisindeki "Elif" rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaştı. Setlere dönmeye hazırlanan Namal, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Özcan Deniz ile partner olacak.

DİZİYLE İLGİLİ DETAYLAR NETLEŞMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film ile anlaşan Özgü Namal, başarılı senarist Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Gold Film'in patronu Faruk Turgut çok titizlendiği yeni dizisi için Özcan Deniz'le el sıkıştı. Merakla beklenen dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

İKİSİ DE BİR SÜREDİR EKRANLARDA UZAK

Yoğun bir konser maratonu bulunan ve daha önce Asmalı Konak, Karagül, Kaderimin Yazıldığı Gün ile İstanbullu Gelin'de oynayan Deniz, son olarak Seni Çok Bekledim dizisinde İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşmıştı. 2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Çeşitli projelerde rol alan Namal, son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde başrol olmuştu.