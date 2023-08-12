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Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı

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Günümüzde tekrar bölümleri bile hayranlıkla izlenen Aşk-ı Memnu dizisinde çekilen bir fotorğaf yıllar sonra ortaya çıktı. Fotoğrafta dizinin başrol oyuncuları Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.

2008-2010 tarihleri arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin setinde çekilen bir fotoğraf yıllar sonra gündem oldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin o dönem set fotoğrafçılığını yapan Şinasi Serçe, Instagram hesabından başrol oyuncularının Ziyagil Köşkü'nde verdiği hiç görülmemiş bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.

Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in yanı sıra Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu, İlker Kızmaz, Fatma Karangil, Gülsen Tuncer ve Rana Cabbar'ın yer aldığı dizinin tekrar bölümleri günümüzde de yayınlanmaya devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü ise Türkiye'nin en yüksek izlenme oranını sahiptir.

Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı

Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı

Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kıvanç Tatlıtuğ Selçuk Yöntem Aşkı Memnu Beren Saat Magazin Haberler

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