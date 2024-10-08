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Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu

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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası geçmişte bir sergi için verdiği pozların yeniden gündeme gelmesinin ardından özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında, 'can güvenliğimden endişeliyim' dedi.

Geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası Türkiye yasa boğuldu. Magazin dünyasından birçok isim art arda tepkilerini dile getirirken oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği kadın kafatası vebıçakla verdiği kanlı görüntüler tekrar gündeme geldi.

Oyuncu, verdiği pozlardan dolayı özür dilemişti. GazeteciNevşin Mengü'nün YouTube yayınına katılan Uraz Kaygılaroğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

'TEPKİLERİ ÖNGÖREMEDİM'

Söz konusu olan resimlerin infiale neden olacağını düşünmediğini belirten Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim" diye konuştu.

'AKIL TUTULMASI YAŞADIM ÖZRÜM KABUL GÖRMEDİ'

Yaptığı açıklamanın Türk halkınezdinde kabul görmediğinin de altını çizen oyuncu, "Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim"

'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM'

Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım.Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. ifadelerini kullandı.

Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Uraz Kaygılaroğlu

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