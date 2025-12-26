Haberler

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Güncelleme:
Hakkında yakalama kararı çıkarılan fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda sessizliğini bozdu. Subaşı, "Yakında ülkeme döneceğim, süreçten kaçmıyorum." dedi. Subaşı ayrıca, "Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller." dedi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 30 KİŞİ HAKKINDA KARAR ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı. 18 Aralık'ta, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıklarına dair makul şüphe bulunan kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

ADRESİNDE BULUNAMADI, HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan fenomen Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Son dönemde sosyal medyada manevi içerikli paylaşımlar yapan Subaşı, hakkındaki gelişmenin ardından bir video yayımlayarak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GEÇMİŞTE BAZI TAŞKINLIKLAR VAR"

Bir süredir geri planda kalmasının nedenini anlatan Subaşı, videodaki sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçten kaçmıyorum tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller. Hepimizin sınavları var. Belki de bu dönem benim için bir temizlenme zamanıdır. ''

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdalet Hak:

Bu ve bunun gibi aşağılıkların her pislik eylemlerinin ortaya çıkmasında Allah'ın adını kullanmaları siyasi dincilerin yapmakta olduğu gibi tam bir dini kullanma, ahlaksızlık ve inançsızlık. Her fırsatta laiklere çamur atan dinci troller neredesiniz?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Bu tutmazsa, Atatürk paylaşımı yapar.. Kafası güzel...

yanıt1
yanıt0

