Servet değerinde! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Uzun süredir Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Altunkaya ile baş başa yemek yiyen Acun Ilıcalı, çektirdikleri romantik kareyi, 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşarak "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

SAATİ TAMI TAMINA 9 MİLYON TL

Fotoğrafta masadaki çiçekler dikkat çekerken Ilıcalı'nın mavi renkteki saati de merak konusu oldu. Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen ve daha önce aksesuarlarına ödediği fiyatlarla adından söz ettiren Ilıcalı'nın saati içinde servet döktüğü ortaya çıktı. Fenomenler Ne Giymiş sayfasının haberine göre, Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu öğrenildi.

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