Servet değerinde! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Servet değerinde! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

3 gün önce sosyal medya hesabından baş başa yemek yedikleri bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı, saatinin fiyatıyla gündem oldu. Saat tutkusuyla tanınan Ilıcalı'nın kolundaki saatine 9 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Uzun süredir Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Altunkaya ile baş başa yemek yiyen Acun Ilıcalı, çektirdikleri romantik kareyi, 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşarak "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

Servet değerinde! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı

SAATİ TAMI TAMINA 9 MİLYON TL

Fotoğrafta masadaki çiçekler dikkat çekerken Ilıcalı'nın mavi renkteki saati de merak konusu oldu. Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen ve daha önce aksesuarlarına ödediği fiyatlarla adından söz ettiren Ilıcalı'nın saati içinde servet döktüğü ortaya çıktı. Fenomenler Ne Giymiş sayfasının haberine göre, Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu öğrenildi.

Servet değerinde! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisine romantik kutlama! Masadaki detay dikkat çektiAcun Ilıcalı'dan genç sevgilisine romantik kutlama! Masadaki detay dikkat çekti
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title