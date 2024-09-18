Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı

İzmir konserini iptal eden şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından hayranları için bir açıklama yayınladı.Sertab Erener İzmir'de bu akşam gerçekleşecek olan konserinin organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlayamaması sebebiyle iptal ettiğini duyurdu. Erener Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, öncelikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylül'de İzmir'de, biletleri hâlâ satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşullar sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum."

"SAĞLIK PROBLEMLERİ DIŞINDA KONSER İPTAL ETMEK KARİYERİMİN EN BÜYÜK KORKUSU"

"Yine aynı nedenlerden, temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiçbirisinin benimle ilgili olmadığını da söylemek isterim. Çünkü sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur."

"Bu yüzden bütün dinleyicilerimden özür dilerim. Pek yakında sizinle başka konserlerde buluşmak heyecanı ile. Sizi çok seviyorum anlayışınız için teşekkür ederim."