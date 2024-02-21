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Serkan Çağrı Rota Virüsü Nedeniyle Hastanelik Oldu

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Rota virüsü nedeniyle tedavi gören Serkan Çağrı, hastane odasında kolunda serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum.

Rota virüsü nedeniyle tedavi gören Serkan Çağrı, hastane odasında kolunda serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"ÇOCUKLARINIZI KORUYUN"

Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum.

Serkan Çağrı hastanelik oldu Perişan ediyor

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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