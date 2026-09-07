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Serhat Kılıç'a babasının vedası yürekleri dağladı

Serhat Kılıç'a babasının vedası yürekleri dağladı Haber Videosunu İzle
Serhat Kılıç'a babasının vedası yürekleri dağladı
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Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin en acı görüntüsü ise Kılıç'ın babasının yaşadığı büyük üzüntü oldu. Gözyaşlarına boğulan acılı baba, oğluna veda ederken ayakta durmakta güçlük çekti. Şüpheli olarak kayıtlara geçen ölümün kesin nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

Serhat Kılıç'a veda için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende oğlunu kaybeden Kılıç'ın babasının yaşadığı büyük acı yürekleri burktu.

BABASININ GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

51 yaşında hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ın ardından düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Kılıç'ın babası, oğluna son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Acılı babanın gözyaşlarına hakim olamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan babanın törendeki hali, anmanın en hüzünlü anlarından biri oldu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki oyuncunun ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemi yapıldı. Ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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