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Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda

Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında Porto Riko'ya 71-68 mağlup oldu. Belçika ve Avustralya yenilgilerinin ardından Porto Riko karşısında da istediği sonucu alamayan Potanın Perileri, turnuvayı galibiyet elde edemeden tamamladı.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'ya 71-68 yenilerek turnuvaya veda etti.
  • Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda çıktığı üç maçın tamamını kaybetti (Belçika'ya 89-75, Avustralya'ya 87-71 ve Porto Riko'ya 71-68).

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Şampiyonası macerası sona erdi. C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko ile karşılaşan Türkiye, parkeden 71-68 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar böylece grupta oynadığı üç karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılarak organizasyona veda etti.

PORTO RİKO'YA 3 SAYI FARKLA KAYBETTİK

Turnuvadaki ilk galibiyetini almak isteyen Potanın Perileri, Porto Riko karşısında son ana kadar mücadeleyi sürdürdü. Ancak kritik anlarda üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, karşılaşmayı 71-68 kaybetti ve Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İLK MAÇTA BELÇİKA'YA KAYBETTİ

Türkiye, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Potanın Perileri mücadeleyi 89-75 kaybederek turnuvaya mağlubiyetle başladı.

AVUSTRALYA'YA DA MAĞLUP OLDU

Ay-yıldızlıların ikinci rakibi ise Avustralya oldu. Türkiye bu karşılaşmadan da 87-71'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Porto Riko karşısında alınan 71-68'lik yenilgiyle birlikte Potanın Perileri'in C Grubu'ndaki karnesi şöyle oluştu:

  • Türkiye 75-89 Belçika
  • Türkiye 71-87 Avustralya
  • Türkiye 68-71 Porto Riko

3 MAÇTA GALİBİYET ÇIKMADI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 3 karşılaşmanın tamamını kaybetti. C Grubu'nda galibiyet elde edemeyen Potanın Perileri için turnuva sona erdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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