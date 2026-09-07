Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında Porto Riko'ya 71-68 mağlup oldu. Belçika ve Avustralya yenilgilerinin ardından Porto Riko karşısında da istediği sonucu alamayan Potanın Perileri, turnuvayı galibiyet elde edemeden tamamladı.
- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'ya 71-68 yenilerek turnuvaya veda etti.
- Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda çıktığı üç maçın tamamını kaybetti (Belçika'ya 89-75, Avustralya'ya 87-71 ve Porto Riko'ya 71-68).
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Şampiyonası macerası sona erdi. C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko ile karşılaşan Türkiye, parkeden 71-68 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar böylece grupta oynadığı üç karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılarak organizasyona veda etti.
PORTO RİKO'YA 3 SAYI FARKLA KAYBETTİK
Turnuvadaki ilk galibiyetini almak isteyen Potanın Perileri, Porto Riko karşısında son ana kadar mücadeleyi sürdürdü. Ancak kritik anlarda üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, karşılaşmayı 71-68 kaybetti ve Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
İLK MAÇTA BELÇİKA'YA KAYBETTİ
Türkiye, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Potanın Perileri mücadeleyi 89-75 kaybederek turnuvaya mağlubiyetle başladı.
AVUSTRALYA'YA DA MAĞLUP OLDU
Ay-yıldızlıların ikinci rakibi ise Avustralya oldu. Türkiye bu karşılaşmadan da 87-71'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Porto Riko karşısında alınan 71-68'lik yenilgiyle birlikte Potanın Perileri'in C Grubu'ndaki karnesi şöyle oluştu:
- Türkiye 75-89 Belçika
- Türkiye 71-87 Avustralya
- Türkiye 68-71 Porto Riko
3 MAÇTA GALİBİYET ÇIKMADI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 3 karşılaşmanın tamamını kaybetti. C Grubu'nda galibiyet elde edemeyen Potanın Perileri için turnuva sona erdi.