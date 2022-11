Sergen Deveci sağlık durumu nasıl?

Baş Belası tiyatro oyununda oynayan ve Amasya'da oyuncu arkadaşlarıyla beraber bulunduğu minibüste ciddi bir kaza geçiren Sergen Deveci sağlık durumu ile gündemde kalmaya devam ediyor. Oyuncu isim, gelen son habere göre; ameliyata alınırken sevenleri son durumunu yakından takip ediyor. Bu noktada ise "Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Korkunç kazada, Develi ağır yaralanırken araçta bulunan diğer üç arkadaşı ise hayatını kaybetmişti. Peki, Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Detaylar haberimizde...

SERGEN DEVECİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ameliyata alındı. Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci'nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deveci'nin dün akşam hastaneye getirildiğini hatırlatarak "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde."

Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, ameliyat ve sonraki süreçle ilgili ise şunları söyledi: "Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Ameliyata alınan Deveci'nin ameliyatı başarılı geçti.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Halihazırda bekar olan Deveci'nin Instagram hesabında 783 bin takipçisi vardır.