Serenay Sarıkaya ve Mert demir havalimanında dudak dudağa

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuşlardı.

REKLAM AŞKI İDDİALARI

Hakkında birçok iddia ortaya atılan bu ilişkinin zaman zaman reklam aşkı olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki bir dönem Serenay Sarıkaya'nın bu ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldığı bile iddia edildi. Demir ise sessizliğini bozarcasına yaptığı açıklamada "Bu ilişki bir reklam değil, aşk. Hissettiğim bu güzel duyguları herkesin tatmasını dilerim" diyerek çıkan iddiaları yalanlamıştı.

HAYRANLARI YAKALADI

Sürekli ayrıldıkları iddia edilen çift, aldıkları karardan dönmüyor. Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı sürdüren ikiliden yeni kare geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iki ünlü isim, önceki gün İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Birbirini öpücüklere boğan çifti yolcular fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.