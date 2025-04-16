Serenay Sarıkaya ve Mert demir havalimanında dudak dudağa
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuştu. Bazı kesimler tarafından 'reklam aşkı' olarak nitelendirilen ilişki tüm hızıyla devam ediyor. İkili Londra dönüşü havalimanında bir yolcu tarafından öpüşürken fotoğraflandı.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuşlardı.
REKLAM AŞKI İDDİALARI
Hakkında birçok iddia ortaya atılan bu ilişkinin zaman zaman reklam aşkı olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki bir dönem Serenay Sarıkaya'nın bu ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldığı bile iddia edildi. Demir ise sessizliğini bozarcasına yaptığı açıklamada "Bu ilişki bir reklam değil, aşk. Hissettiğim bu güzel duyguları herkesin tatmasını dilerim" diyerek çıkan iddiaları yalanlamıştı.
HAYRANLARI YAKALADI
Sürekli ayrıldıkları iddia edilen çift, aldıkları karardan dönmüyor. Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı sürdüren ikiliden yeni kare geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iki ünlü isim, önceki gün İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Birbirini öpücüklere boğan çifti yolcular fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.