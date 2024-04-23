Üye Girişi
Haberler

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak ısrarlı sorulara rağmen sessiz kalan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkisi belgelendi. Ünlü çift, dün akşam bir mekandan çıkarken basın mensuplarının karşısına el ele çıktı.

Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkılarıyla son zamanlarda yıldızı parlayan Mert Demir'in adı bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu. Haftalardır sessizliğini koruyan ikilinin aşkı sonunda belgelendi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz günlerdir birlikte tatilden dönen ancak görüntü vermemek için havalimanından ayrı ayrı çıkan ve haklarında aşk iddiasını sürekli sessiz bırakan ikili sonunda aşklarını ilan etme kararı aldı. Önceki gün güzellik merkezi çıkışı ilişkisi doğrulayarak ilk kez konuşan Sarıkaya "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" dedi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler

EL ELE MUTLULUK POZU VERDİLER

Aynı mekanlarda takılmalarına rağmen bir türlü yan yana görüntülenmeyen ikili sonunda dün el ele kamera karşısına geçti. Bir mekan çıkışı Magazin Online tarafından görüntülenen ikilinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Etrafa gülücükler saçan ikili soruları yanıtsız bırakarak aynı araca binip uzaklaştı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Mert Demir Ünlüler 3.Sayfa Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Milli Bayramlar: Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramların isimleri ve tarihleri! Hal Ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri nelerdir? Hal ekleri cümle içerisinde örnekler ve konu anlatımı! Kaç tane hal eki var? Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı! Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Cleveland Cavaliers Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, mesleği ne? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 23 Nisan Salı? Kalkınma Yolu Projesi nedir, nereden geçiyor? Sivasspor'un penaltısı doğru mu? Hakem yorumları ne diyor? (Sivasspor - Fenerbahçe) Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?????? 23 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500

Yorumlar (4)

Raşid Polat:

oooooooo cok güzel haber!!. inanılmaz!..... memleket olarak bütün derdimiz buydu zaten!!!!...

15
0
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

zinanın adı aşk olmuş. hey yavrum hey.

1
1
yanıtYanıtla
Mehmet Kan:

bunuda öpmeyen kalmadı

0
0
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Bu kadın da da nw mise varmış beee

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title