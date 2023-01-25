Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı Aile dizisinden ilk fragman yayınlandı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Show TV'de ekrana gelecek olan dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinden aylardır beklenen ilk fragman geldi. Afişiyle bile izleyicileri heyecanlandıran dizi, konusuyla da dikkat çekti.

FRAGMANDAKİ SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Aile dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanda Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sahneleri dikkat çekerken dizinin yayın tarihi ise netleşmedi.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.