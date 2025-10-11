Serenay Sarıkaya'nın yeni reklam anlaşması servet değerinde

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti. "Adanalı" dizisiyle tanınarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Sarıkaya, moda dünyasındaki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

32 MİLYON TL'LİK REKLAM ANLAŞMASI

Posta'nın haberine göre, Sarıkaya'nın yeni reklam filminden 32 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Oyuncunun 2024 yılında aynı markayla yaptığı anlaşmadan 25 milyon TL aldığı hatırlatılırken, bu yılki ücretin ciddi oranda artması dikkat çekti. Sarıkaya'nın marka yüzü olarak uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliği, reklam sektöründe en yüksek kazançlı anlaşmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Başarılı oyuncunun, elde ettiği yüksek gelirleri gayrimenkul yatırımlarına yönlendirdiği öğrenildi. Kaz Dağları eteklerinde bir villası, İstanbul'da ise birden fazla dairesi bulunan Sarıkaya, servetini taşınmazlara yatırmayı tercih ediyor.