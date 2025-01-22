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Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangına ünlü isimler sessiz kalamazken, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı tepki çekti.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. 1 günlük milli yas ilan edilen yangına ünlü isimler de sessiz kalamadı.

Toplumsal olaylara karşı duyarsızlığı nedeniyle sık sık tepki çeken Serenay Sarıkaya ise X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YÜREKLERİMİZ YANDI"

"Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir. Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe, bu kadar çok can kaybına inanmak istemiyorum. Buna alışmak, hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiçbir şey normal değil! Çok acı, çok yazık... Yangında hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyorum. Dualarımız sizinle…"

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden tepki dolu yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazıları...

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıtarık savun:

Banane onun bunun yorumundan paylaşımından kimi takip ederseniz ona benzersiniz bence isimlerini bile anmayın bu ünlü denen. Varlıkların

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Bu sosyal medya platformları maymuna çevirdi herkesi. İçlerindeki kötülükleri dışarı atma mecrasına çevirdiler. Yiyin birbirinizi

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıKarahan Elmas:

Şöhret olmak için Cem Yılmaz'ın altına yatan dan başka ne beklersin?

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

dostlar alışverişte görsün bunlarınki de. yeminle zi .kinde bile değildir. akşama gider birilerinin kucağında dans içki alem eğlenir. burada duyar kusar

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Haber YorumlarıHalil null:

şöhretli olabilirsin ama insan olmak daha önemli

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Neden ki bu tepki sanatçılar yoğun çalışıyorlar haberi sonradan almıştır onlar bizim gibi net başlarında oturmuyor ki art niyetli olduğunu sanmam neden üzülmesin ki bu duruma sevinecek değil ya

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