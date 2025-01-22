Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. 1 günlük milli yas ilan edilen yangına ünlü isimler de sessiz kalamadı.

Toplumsal olaylara karşı duyarsızlığı nedeniyle sık sık tepki çeken Serenay Sarıkaya ise X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" YÜREKLERİMİZ YANDI"

"Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir. Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe, bu kadar çok can kaybına inanmak istemiyorum. Buna alışmak, hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiçbir şey normal değil! Çok acı, çok yazık... Yangında hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyorum. Dualarımız sizinle…"

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden tepki dolu yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazıları...