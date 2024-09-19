Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiften Sarıkaya, kendisini bekleten sevgilisine sitem ederek dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Mert Demir, Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınladı. Demir'in kendisini dışarıda bekletip fotoğraf paylaştığını gören Sarıkaya da paylaşımına "Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum… Ama yağmur başladı" yorumunu yaptı. Sarıkaya'nın yorumuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

KAYINVALİDE'DEN ONAY

İşlerinden fırsat buldukça sık sık tatile giden çift, romantik karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Mert Demir'in annesi Gülgün Demir de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada çiftin ilişkisini destek vererek "Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu. İkisi birbiriyle mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur" demişti.