Mahkeme, Seren Serengil, Bircan Bali ve televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Seren Serengil ve diğerleri 20 bin TL tazminat ödeyecek

Bugün görülen celsede kararını açıklayan mahkeme, sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia etmişti.

"REZA YAYIN YASAĞI ALDIR. HABERLER ÇIKARSA İNTİHAR EDERİM"

Serengil yaptığı açıklamada, "Beyaz gömlek, beyaz sayfa aman biz kadınlar susmayın diye bütün ahlaklı, terbiyeli, düzgün yaşayan kadınları arkanıza almaya kalkmayın. Çünkü o ahlaklı, tertemiz yaşayan kadınların temsilcisi siz olamazsınız. Hiç kimsenin size hiçbir şantaj, tehdit yaptığı yok. Çünkü yarın her şeyiniz her yerde çıkacak diye, zaten daha önce de çıktı diye panik halindesiniz. Panik halindeki hallerinizi zaten sevgilinizle mesajlarınızda dile getirmişsiniz. 'Reza yayın yasağı aldır. Reza haberler çıkarsa intihar ederim. Avukatını gönder Reza. Teşekkür ederim yayın yasağı aldırmışsın Reza deyip." dedi.

Öte yandan Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları konuşulmuştu.

Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, bir süredir Hadise ile Reza Zerrab arasında ilişki olduğunu iddia ederek canlı yayında elindeki belgeleri sunacağını söyledi. Hadise'nin kesin bir dille yalanladığı yasak aşk iddiasıyla ilgili konuşan Serengil, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasındaki bir kısmı da okudu.

"REZA, YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ"

Yasak aşk iddiasının arkasında duran Serengil, canlı yayında Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı dava dilekçesindeki bir kısmı okudu. Dilekçede şu ifadeler yer alıyor:

"Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış.

Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir."

"REZA, HADİSE'YE BILDIRCIN, EBRU'YA DA BAYKUŞ DİYE SESLENİYOR"

Seren Serengil, Ebru Gündeş'in yasak aşk iddiasının çıktığı dönemde 9 günlüğüne kızı için Amerika'ya gittiğini ve eşiyle aynı evde bile kalmadığını söyledi.

Ebru Gündeş'in o dönem çok kötü olduğunu söyleyen Serengil, "Hadise olayı bilerek kızı için Reza Zarrab'ın yanına gitti. Döner dönmez de ihanetten emin olunca boşanma davasını açtı.

Ebru Gündeş için üzgünüz. İhanete üzülürüm ama yakın arkadaş olması çok başka. Reza, Hadise'ye 'bıldırcın', Ebru'ya 'baykuş', Kaan Yıldırım'a da 'ayı' diye hitap ediyor" dedi.