Seren Serengil dizi için tesettüre giren Deniz Uğur'u övgü yağmuruna tuttu
Ünlü sunucu Seren Serengil, 'Aynı Yağmurun Altında' dizisinde başörtüsü takan Deniz Uğur'u övgülere boğdu. Serengil, 'Sanki sen hep kapalıymışsın gibi geldi bana. O kadar mı yakıştı? Nur yüzlüsün ya...' ifadelerini kullandı.

  • Seren Serengil, Deniz Uğur'un 'Aynı Yağmurun Altında' dizisindeki başörtülü karakterini sosyal medyada övdü.
  • Deniz Uğur, rolü için başörtüsü taktı ve bu imaj takipçilerinden beğeni aldı.
  • Seren Serengil, dizideki Hülya Avşar'ı da övgüyle andı.

Ünlü sunucu Seren Serengil, rol aldığı dizi için tesettüre giren meslektaşı Deniz Uğur'a yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SANKİ HEP KAPALIYMIŞSIN GİBİ"

"Aynı Yağmurun Altında" dizisindeki karakteri için başörtüsü takan Deniz Uğur'un son halini gören Serengil, hayranlığını gizleyemedi. Serengil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sanki sen hep kapalıymışsın gibi geldi bana. O kadar mı yakıştı? Nur yüzlüsün ya..."

"ORTALIĞI YAKTINIZ GEÇTİNİZ"

Övgülerini sadece Deniz Uğur ile sınırlı tutmayarak kadrodaki diğer isimlere de selam gönderen Serengil, Hülya Avşar'ı da unutmadı ve "Canım benim, Hülya ve sen ortalığı yaktınız, geçtiniz." dedi.

Deniz Uğur'un bu yeni imajı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

