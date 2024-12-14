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Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı

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Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının aracını kendisinin üzerine sürerek öldürmeye çalıştığını iddia etti. Serengil olayla ilgili şikayetçi de olduğunu duyurdu.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının aracını kendisinin üzerine sürdüğünü belirterek, "Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

Serengil, olayın ardından evinin önünde yaptığı yayında şu ifadelere yer verdi;

Hızla bir araba geldi bana vurmaya kalktı. 'Dur' dedim, kendimi atmasaydım bana vuracaklardı. E Kapısı Güvenlik, bu araba 'Cübbeli'nin arabası, korumaları' dediler. Cübbeli'nin korumalarının polis olduğunu söylediler. Bu adamlar buradan ellerini kollarını sallayarak gidecek.

"HAYATIM TEHLİKEDE"

Cübbeli'nin koruması beni öldürmeye çalıştı. Hayatım tehlikede. Daha önceden de hayvanlarımı zehirlediler. Bunları da istemediğimi söylediğim için bana düşman kesildiler. Polis arkadaşları da burada...

"KAMERA KAYITLARINI İSTİYORUM"

E Kapısı'nın güvenliği 'Cübbeli'nin korumaları polis' dedi. Bütün kamera kayıtlarını istiyorum. Ben bu evde bir kadın olarak tek başıma yaşıyorum. Hayatım bu şekilde tehlikede. Ölsem de umrumda değil, ben bunlarla ömrüm boyunca savaş vereceğim. Böyle bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok. Bakalım neler olacak.

"BANA VURSAYDI ÖLMÜŞTÜM ŞU ANDA"

Şu anda Paşabahçe Karakolu'nun önündeyim. İfademi verdim. Kamera görüntülerini istedik fakat Acarkent Sitesi'nden uzaktan bir kamera görüntüsü vermişler. Halbuki benim evin önünü gösteren kamera var. Bana vursaydı ölmüştüm şu anda. Güvenliği aradım, arabanın kimin olduğunu sordum. Bu cemaatlerin oluşumu yasak nasıl koruması polis olabilir.

Kamera görüntülerinde açıkça görüyorum. Bu insanlarla benim husumetim var. Geçen sene benim sokak köpeklerim zehirlendi. Aynı zamanda sokak köpeklerim zehirlenirken kendi evimde baktığım cins köpeğim de zehirlendi.

"KARISI BENİM EVİMİN ÖNÜNDEN GEÇİP..."

Karısı devamlı benim evimin önünden geçip 'Bu hayvanlar burayı pisletiyor, bunları istemiyoruz, iğreniyoruz' gibi sataşmaları oluyordu. Benimle muhatap olmasın diye kaç kere güvenliği uyardım. Benim evimin önü çıkmaz sokak, o arabanın bir yere varmak için o kadar hızlı gitmesi mümkün değil. Elimi kaldırıyorum durdurmak için, asla durmuyor, üzerime araba sürüyor."

Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKral Çplak:

Kamera kaydında bişey görmeyeceğimize eminim.

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Haber YorumlarıNecla Dora:

LAHAVLE VELA KUVVETI ILLA BILLAHILL AKEYYIL AZIM TÖVBE TÖVBE ESDAFURULLAH EL AZIM KAMERA SAKASIMI BU SATASACAK. CÜPBELI HOCAYIMI BULDUNUZ.

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

terörist bu cemaat tarikatlar hersey beklenir bunlardan

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Haber YorumlarıVatansever:

Seren Ablaaa, gündem olabilmek için uğraşma… Senin günün zamanın geçti

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