Seren Serengil'in Annesinden Şok Sözler!

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil ile annesi Nevin Serengil arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Bir süredir küs oldukları bilinen ikiliden Nevin Serengil, göndermeli bir paylaşımda bulundu.

"BANA SORMADAN AMELİYAT OLDU"

Daha önce, "Seren, beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü." diyerek sağlık sorunları yaşayan kızına isyan eden anne Serengil, yeni açıklamalarıyla şoke etti.

"BİN PARÇARA BÖLÜNÜRSÜN AMA YİNE DE NEFRET EDEMEZSİN"

Nevin Serengil, "Kimi varlıkla imtihan edilir, kimi yoklukla... Kimi hastalıkla imtihan edilir, kimi sağlıkla... Ama evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin." ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'in annesine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Seren Serengil, Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan "Söylemezsen Olmaz" adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.