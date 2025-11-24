Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz
Güncelleme:
2019 yılında boşandığı İrlandalı Chloe Loughnan'a vereceği 1 milyon TL'lik tazminatı 4 taksite böldüren ancak ödemekte zorlanan Serdar Ortaç'ın evine haciz gelmişti. Bunun üzerine intikam almaya karar veren Ortaç'ın, Chloe'nin evde kalan marka eşyalarını 7 adet çöp poşetine doldurup, şoförüne "Bunları İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun" dediği iddia edildi.

  • Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın markalı çanta, ayakkabı ve elbiselerini 7 çöp poşetine doldurarak İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıttığı iddia edildi.
  • Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a ödemesi gereken 1 milyon TL'lik tazminatı dört taksite böldüğü belirtildi.
  • Chloe Loughnan'ın tazminat sürecinin uzaması üzerine Serdar Ortaç'ın evine haciz işlemi başlattığı ifade edildi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile eski eşi Chloe Loughnan arasında yıllar sonra yeniden alevlenen tazminat gerilimi, şaşırtıcı bir iddiayla magazin gündemini sarstı. Loughnan'ın haciz başlatmasının ardından Ortaç'ın, eski eşine ait markalı çanta, ayakkabı ve elbiseleri çöp poşetlerine koydurarak İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıttığı öne sürüldü. İddiaya göre bu gelişme, Loughnan cephesinde adeta kriz yarattı.

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi

TAZMİNAT KRİZİ BÜYÜDÜ

Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç ile 2019'da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan arasındaki tazminat gerilimi yeni bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Ortaç, boşanma sonrası ödemesi gereken 1 milyon TL'lik tazminatı dört taksite bölmüştü. Ancak ünlü şarkıcı, ödeme güçlüğü yaşadığını sık sık dile getirerek, "Ödeme yapamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Muhabirlerin "Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: "Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik."

CHLOE HACİZ GÖNDERDİ

Tazminat sürecinin uzaması üzerine Chloe Loughnan'ın Ortaç'ın evine haciz işlemi başlattığı belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki gerilim yeniden tırmandı.

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi

ESKİ EŞİNİN EŞYALARINI ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURDU İDDİASI

Magazin kulislerine yansıyan son iddia ise büyük ses getirdi. İddiaya göre haciz hamlesine sinirlenen Serdar Ortaç, evde Chloe'nin "Evden sonra alırım" dediği marka çanta, ayakkabı ve elbiseleri toplattı. Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre; Ortaç'ın bu eşyaları 7 çöp poşetine doldurtarak şoförüne, "Bunları İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun." talimatını verdiği öne sürüldü. Chloe ise yaşananları duyunca sinir krizi geçirdi.

Ortaç, 2010'daki hit şarkısı 'Poşet'i de o yıllarda canını yakan sevgilisine yapmış, kızgınlığını "Seni atacağım poşete yazık" sözleriyle dile getirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÖmer Gürsoy:

Neyin tazminatı neyin nafakası hanımefendi çalışabilecek hem yaşta ve güçte.

Haber YorumlarıBörü 24:

İmam Nikahı candır, gerisi heyecandır...

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Çok iyi yapmışsın Serdar helal.

Haber Yorumlarıahmet:

yabancı bir karı utanmıoyor para almaya

Haber YorumlarıUğur Onur:

vah vah

