Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile eski eşi Chloe Loughnan arasında yıllar sonra yeniden alevlenen tazminat gerilimi, şaşırtıcı bir iddiayla magazin gündemini sarstı. Loughnan'ın haciz başlatmasının ardından Ortaç'ın, eski eşine ait markalı çanta, ayakkabı ve elbiseleri çöp poşetlerine koydurarak İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıttığı öne sürüldü. İddiaya göre bu gelişme, Loughnan cephesinde adeta kriz yarattı.

TAZMİNAT KRİZİ BÜYÜDÜ

Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç ile 2019'da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan arasındaki tazminat gerilimi yeni bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Ortaç, boşanma sonrası ödemesi gereken 1 milyon TL'lik tazminatı dört taksite bölmüştü. Ancak ünlü şarkıcı, ödeme güçlüğü yaşadığını sık sık dile getirerek, "Ödeme yapamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Muhabirlerin "Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: "Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik."

CHLOE HACİZ GÖNDERDİ

Tazminat sürecinin uzaması üzerine Chloe Loughnan'ın Ortaç'ın evine haciz işlemi başlattığı belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki gerilim yeniden tırmandı.

ESKİ EŞİNİN EŞYALARINI ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURDU İDDİASI

Magazin kulislerine yansıyan son iddia ise büyük ses getirdi. İddiaya göre haciz hamlesine sinirlenen Serdar Ortaç, evde Chloe'nin "Evden sonra alırım" dediği marka çanta, ayakkabı ve elbiseleri toplattı. Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre; Ortaç'ın bu eşyaları 7 çöp poşetine doldurtarak şoförüne, "Bunları İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun." talimatını verdiği öne sürüldü. Chloe ise yaşananları duyunca sinir krizi geçirdi.

Ortaç, 2010'daki hit şarkısı 'Poşet'i de o yıllarda canını yakan sevgilisine yapmış, kızgınlığını "Seni atacağım poşete yazık" sözleriyle dile getirmişti.