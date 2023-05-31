Seray Kaya, Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

ATV ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Bir Küçük Günışığı dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan güzel oyuncu, hakkında aşk iddiasına da cevap verdi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

32 yaşındaki güzel oyuncu ile Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu 27 yaşındaki Doğukan Güngör, bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülenmiş ve akıllara aşk iddiası gelmişti. Aşk iddiasının ardından arkadaş olduklarını söyleyen çiftten Seray Kaya, "Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence... Doğukan çok sevdiğim biri... Ama bu konuları konuşmayalım" dedi.

"FİNAL YAPTIK, BİRAZ KENDİME ZAMAN AYIRACAĞIM"

Dizisinin final yapmasının ardından tatile gideceğini söyleyen başarılı oyuncu, "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında da ufak ufak tatillere başlarım" şeklinde konuştu.