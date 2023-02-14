Ünlü sunucu Serap Paköz'ün halası hayatını kaybetti: Açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paköz, "Canım halam Kahramanmaraş'taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde can kaybı artarken, sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından halasının açlık, susuzluk ve soğuktan hayatını kaybettiğini belirtti.

HALASINI KAYBETTİ

Paköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım halam Kahramanmaraş'taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti."

"NELER YAPTIĞIMI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?"

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Neden yardıma gitmediniz peki doyurmadınız?" sorusuna çok sinirlenen Paköz, "Orada mıydınız? Orada mısınız? Akrabalarım ve diğer depremzedeler için neler yaptığımı ve yapmaya devam ettiğimi nereden biliyorsunuz? İlan etmek, bunu aleme duyurmak zorunda mıyım?" diyerek tepki gösterdi.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve atv'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2004 yılında Hayat Bilgisi dizisinin bir bölümüne konuk oldu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu. 2012 yılında atv'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programını hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmuştur. Fakat 28 Haziran 2019 tarihinde TV8 ekranlarındaki son Gerçeğin Peşinde programını sunmuştur ve program yeni sezonda Star TV'ye geçmiştir. Sunucusu da İnci Ertuğrul olmuştur. Fakat 2020-2021 sezonundan itibaren tekrar Star TV'deki Gerçeğin Peşinde programını sunmaktadır. Sümer Ezgü ile 13 sene evli kalmıştır.