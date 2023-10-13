Ata Demirer'in başrolünde olduğu 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin ekibi, usta oyuncu Şener Şen'in seti ziyaret etmesiyle heyecanlandı.

Şener Şen, 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin setini ziyaret etti

Ata Demirer'in başrolü Esra Bilgiç ile paylaştığı 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin ekibi usta oyuncu Şener Şen'in gelişiyle heyecan yaşadı.

Demirer o anlarda çekilen fotoğrafları Instagram hesabından "Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti" notuyla paylaştı.

Urla'da çekilen 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme aldı.

Dizide Ata Demirer ve Esra Bilgiç'in yanı sıra Uğur Yücel, Lale Mansur ve Ediz Akşehir de yer alıyor.