Senem Kuyucuoğlu: Otostop Çekerek Türkiye'yi Dolaşacağım

Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı City's'deydi. Ünlü model, yeni yapacağı program için otostop çekerek Türkiye'yi baştan başa gezmeyi planladığını açıkladı.

Son dönemde çok seyahat ettiğini söyleyen model, "Ben rotbolansımı kaybettim, son dönemde çok şehir geziyorum. Bununla ilgili program yapma kararı aldım. Gezmediğim yer kalmadı. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz Doğu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz her yeri turlayacağım. Herhalde şimdiye kadar otuz şehir gezdim, biraz rotamız spontane olacak" diye konuştu.

Tek başına seyahat edeceğini de sözlerine ekleyen Kuyucuoğlu, "Seyahat masraflarını nasıl karşılayacaksınız?" sorusu üzerine ise, "Seyahat masrafım yok, bedava yani otostop çekerek yoluma devam edeceğim. Yalnız başıma geziyorum. Genelde kapıyı çalınca misafir ediyorlar. Özellikle bu konuda Doğu'yu çok seviyorum, insanların kapılarında bile yazıyor 'Suya yemeğe ihtiyacınız varsa kapıyı çalın' diye. Bu ülkede insanlar aç kalmaz yani bu insanlar sayesinde" cevabını verdi.

Model ayrıca, kalbini aşka kapattığı için boynuna taktığı asma kilidi gösterip, "Kalbimi kapattım artık baktım olmuyor. Kilitli kalsın diye böyle yaptım" dedi.