Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü

Kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi efsane oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı şüphesiz Yeşilçam'ın başyapıtlarından.

SON GÖRÜNTÜLERİ ÜZDÜ

Kadrosunda daha birçok usta ismin yer aldığı filmde "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman ve Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın son görüntüleri tartışma yarattı.

ORG ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİLER

Dönemin en popüler filminde rol alan Ahmet Arıman ve Tuncay Akça'nın yaşam mücadelesi görenleri hüzünlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir mağaza açılışına katıldığı öne sürülen iki oyuncu enstrüman çalarken objektiflere yansıyor. Odatv'de yer alana habere göre filmde, "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman, org çalarken, Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise şarkılarıyla Arıman'a eşlik ediyor.

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