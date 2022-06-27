Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü - Haberler

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Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü

Haberler.com - Magazin
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Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın kadrosunda yer alan "Hayta İsmail" ve Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça İstanbul'da org çalıp, şarkı söyleyerek yaşamlarını sürdürüyor olması sosyal medyada tartışma yarattı.

Kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi efsane oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı şüphesiz Yeşilçam'ın başyapıtlarından.

SON GÖRÜNTÜLERİ ÜZDÜ

Kadrosunda daha birçok usta ismin yer aldığı filmde "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman ve Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın son görüntüleri tartışma yarattı.

Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü

ORG ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİLER

Dönemin en popüler filminde rol alan Ahmet Arıman ve Tuncay Akça'nın yaşam mücadelesi görenleri hüzünlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir mağaza açılışına katıldığı öne sürülen iki oyuncu enstrüman çalarken objektiflere yansıyor. Odatv'de yer alana habere göre filmde, "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman, org çalarken, Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise şarkılarıyla Arıman'a eşlik ediyor.

Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü

Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü

Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü

Haberler.com - Magazin

Halit Akçatepe Kemal Sunal Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

abdullah arslan:

diğer uzun boylu siyah saçlı adamda hababam sınıfı oyuncusu adını bile yazmamışsınız haberde demek onun durumu daha zor

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al alabilirsin:

turk toplumu cabuk sever ve cabuk unutur

Cevap Yaz 0 18 Yayından Kaldır
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